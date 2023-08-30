Воробьёв: реконструкция электроподстанции «Пахра» в два раза увеличила её мощность

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением и самый масштабный проект такого уровня в России за последние пять лет. Здесь более чем в два раза увеличили трансформаторную мощность. Мы подключим 80 тыс квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки», – отметил Воробьёв.Он пояснил, что сейчас «Пахра» обеспечивает электричеством более 1,4 млн жителей Домодедова, Подольска, Чехова, Серпухова и двух районов Новой Москвы.
Губернатор поблагодарил правительство России, Минэнерго и Россети за внимание к инициативам и предложениям региона, реализацию больших проектов, которые улучшают качество жизни в Подмосковье.
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