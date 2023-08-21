Воробьёв: с открытием новых направлений МЦД в Подмосковье запускают 75 автобусов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Обращаю внимание на то, что одним из самых важных, ключевых запросов жителей остаётся автобусное сообщение. Теме транспорта на прошлой неделе было посвящено заседание президиума Госсовета. В контексте МЦД мы запускаем 75 автобусов. Очень важно вместе с главами муниципалитетов посмотреть, какие маршруты как должны быть утроены, чтобы пассажирам было максимально удобно и эффективно пользоваться железнодорожным транспортом», – заявил губернатор на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.Воробьёв добавил, что очень важно качественно и доходчиво информировать жителей о транспортных изменения, которые происходят в регионе.
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