Воробьёв: школу №7 в Дзержинском откроют после капремонта в 2025 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Долгожданную школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году, а в 2026-м проведут капремонт гимназии №5 Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонтных работ, поговорил с учителями и директорами школ округа, с родителями учащихся.
Ремонт в образовательном учреждении должен был начаться в следующем году. Однако родители попросили отложить их до открытия средней школы на ул. Угрешской, чтобы во время капремонта почти 2 тыс ребят не оказались в разных учебных заведениях, и школьникам не пришлось бы учиться во вторую смену.
По его словам, специалисты исследовали школу №7, брошенную нерадивыми строителями.
В планах – увеличить мощность школы с 1 тыс до 1,1 тыс. человек, детсад будет рассчитан на 100 воспитанников. Также появится блок дополнительного образования. Это будет еще одна флагманская школа в Подмосковье.
Суммарная численность учащихся всех общеобразовательных учреждений округа – 5,9 тыс человек при мощности 4,3 тыс мест. Укомплектованность кадрами составляет почти 100%.
Читайте также:
Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью
В Болдине прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву
Андрей Воробьёв с жителями Солнечногорска запустил модернизированную котельную
«В Подмосковье реализуется большая президентская программа по строительству школ, по их капремонту, которая будет продолжена. Мы капитально ремонтируем в заметном темпе 60 школ. В этой гимназии учатся порядка 2 тыс ребят. Мы видели ваши обращения. Считаю, что беспокойство обосновано, потому что капремонт такой большой, заметной школы –неудобство для детей, родителей и учителей на довольно длительное время», – отметил Воробьёв.
«Ввод в эксплуатацию возможен 1 сентября 2025 года. Мы её достоим за 3 млрд рублей, это очень заметные средства. Будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла», – поделился планами губернатор.Мощность гимназии №5 – 1324 человека, но сейчас там учатся почти 2 тыс. Помимо школы, в образовательный комплекс входят три дошкольных корпуса. Выпускники, детсада, как правило, остаются учиться в гимназии.
«Нам нужен капремонт, здание школы – 1989 года постройки. Но родители хотят, чтобы сначала достроили новую школу №7, а потом перевезти нас туда вместе с учениками и педагогами. Сейчас в гимназии превышено число учащихся – всего 65 классов», – рассказала директор гимназии №5 Наталья Викулова.Строительство школы №7 велось в 2013-2017 года. Затем до 2018-го объект был законсервирован из-за окончания срока действия разрешения на проведение работ у застройщика. Позже строительство продолжалось, но в 2021 году вновь прекратилось из-за финансовых трудностей. Сейчас монолитные работы проведены на 90%, инженерные сети готовы на 55%.
В планах – увеличить мощность школы с 1 тыс до 1,1 тыс. человек, детсад будет рассчитан на 100 воспитанников. Также появится блок дополнительного образования. Это будет еще одна флагманская школа в Подмосковье.
Суммарная численность учащихся всех общеобразовательных учреждений округа – 5,9 тыс человек при мощности 4,3 тыс мест. Укомплектованность кадрами составляет почти 100%.
Читайте также:
Воробьёв: капремонт поликлиники в Дзержинском завершат следующей осенью
В Болдине прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву
Андрей Воробьёв с жителями Солнечногорска запустил модернизированную котельную
Лора Луганская