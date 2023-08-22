Воробьёв: систему теплоснабжения Химок полностью приведут в порядок в 2025 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Этой зимой у нас были прорывы сетей из-за ветхости, регулярные аварии. Андрей Юрьевич взял ситуацию под контроль. Была разработана программа модернизации на территории городского округа Химки, рассчитанная на замену сетей, которые наиболее остро нуждаются в этом. Для жителей Сходни это очень чувствительная тема. Регулярное отключение горячей воды и отопления создавало неудобства. Мы рассчитываем, что реализация программы значительно улучшит ситуацию», – сказал Шаипов.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций.
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году.
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