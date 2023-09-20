Воробьёв сообщил о пунктах временного размещения для эвакуированных жильцов дома в Балашихе

«Организовали на месте 3 пункта временного размещения. Сейчас поедем в ДК — пообщаться с жильцами, узнать, что необходимо, чем можем помочь», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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