Воробьёв дал старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьев, глава МЧС Александр Куренков и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев в подмосковном Жуковском дали старт всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
Сегодня, 3 октября, во всех регионах страны под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне, приуроченная к 91-й годовщине со дня образования ГО, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Во всех подмосковных городских округах на постоянной основе проводятся такие тренировки. Сотрудники учатся оперативно реагировать, проводить эвакуацию, обеспечивать связь и слаженно и отрабатывать все необходимые алгоритмы для обеспечения безопасности.
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«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно – они нужны для того, чтобы отработать крупномасштабные ЧС. Это и природные катаклизмы, и техногенные аварии — самые сложные внештатные ситуации. Поэтому очень важно всегда быть начеку, уметь с ними справляться, а самое главное — уметь защитить людей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан, поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки — это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», — рассказал глава МЧС Александр Куренков.В Московской области задействовали для участия в тренировке порядка 1,4 тысяч подразделений, в которых насчитывается свыше 11,3 тысяч человек.
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Алиса Сергиенко