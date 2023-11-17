Воробьёв: строители из Подмосковья восстановят в ДНР около 770 объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные специалисты восстановят в Донецкой Народной Республике около 770 объектов. Об этом сообщил губернатор региона Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем восстанавливать инфраструктуру новых регионов. Около 10 тыс наших строителей, коммунальщиков и энергетиков работают в Тельмановском и Новоазовском районах, а также в Мариуполе. Всего приведём порядок около 770 объектов, в первую очередь школы, больницы и дороги», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в пятницу губернатор принял участие во Всероссийском съезде операторов капитального ремонта, а также встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
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Лора Луганская