Воробьёв: трасса М-12 проходит через шесть муниципалитетов Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
8 сентября глава государства дал старт движению по остальным 55 км – от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем. Их также построили с опережением графика – на 10 месяцев. Теперь из Орехово-Зуева до МКАД, например, можно будет доехать всего за час, а не за три, как раньше.
«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более 300 км. Хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность – за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы «Восток». Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на «отлично», – сказал Путин.В церемонии запуска дорог приняли участие Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Виталий Савельев, зампред правительства Марат Хуснуллин и глава правления Автодора Вячеслав Петушенко.
О работе трассы М-12 Воробьёв доложил президенту по видеосвязи с одного из участков трассы в городе Люберцы.
«Вы поддерживаете развитие Московского транспортного узла. 77 км дороги, на которой мы находимся, проходят по Подмосковью. Она пересекает шесть очень важных густонаселенных территорий – Балашиху, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ, Орехово-Зуево. Для нас это новый виток и развития экономики, и, конечно, качества жизни. Человек будет меньше тратить времени на то, чтобы добраться из одного пункта в другой. Такие проекты позволяют нам делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта. Это также облегчает передвижение в городах», - заявил Воробьёв.Он добавил, что к трассе М-12 примыкает большая концессионная дорога, которую планируется запустить в рабочем режиме к концу следующего года. Это Южно-Лыткаринская трасса.
М-12 построена в обход городов, поэтому транспортная ситуация улучшится более чем для 2 млн жителей Подмосковья. Рассматривается возможность запустить по трассе маршруты общественного транспорта. На Горьковском шоссе будут сделаны выделенные полосы. Пассажиры смогут экономить в пути 10-15 минут, а перевозчики чётко соблюдать расписание.
Строительство М-12 – президентский проект. Он стартовал в 2020 году. К концу этого года трасса соединит Москву и Казань. После этого дорогу продолжат до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России.
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