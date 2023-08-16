Воробьёв: в Дмитрове в будущем году откроют школу на 1,1 тыс мест

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К 1 сентября в Дмитровском городком округе откроют школу в ЖК «Мечта» на 550 мест, а в будущем году – в микрорайоне №5 на 1100 учащихся. Об этом стало известно во время общения губернатора Московской области Андрея Воробьёва с директорами, учителями и родителями школьников.
«В этом году мы откроем более 30 школ. У нас каждый год – на 40 тыс учеников больше, а в этом году – на 43-45 тыс. Окончательную цифру узнаем 1 сентября. Поэтому школы очень нужны. Спасибо строителям, которые делают всё добросовестно, в срок», – сказал глава региона.Он добавил, что с нового года большая школа на 1100 мест будет практически заполнена. Она станет самой большой в Дмитрове. На сегодняшний день готовность объекта – 65%. Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента.
Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в СОШ №3 и разгрузить лицей №4.
«Новая школа будет инженерной. Мы уже заключаем договоры с ассоциацией школьного кластера инженерного образования, продумываем физтех-классы с начальной школы. В 2024 году у нас на территории разместиться «Кванториум» – это технологическая лаборатория, которая расширит возможности ребят со всего округа. Мы ждем детей, которым интересна робототехника, инжиниринг и ИТ-технологии», – поделилась директор Инженерной школы Наталья Бражникова.В новой школе дети будут углубленно изучать физику и информатику. Там появятся оборудованные по последнему слову техники учебные классы.
Также 1 сентября в ЖК «Мечта» откроет двери долгожданная школа на 550 мест. Образовательное учреждение в селе Озерецкое станет одним из зданий Останкинской СОШ, в основном корпусе которой учится 938 ребят при мощности 490 мест.
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