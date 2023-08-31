Воробьёв: в летних лагерях отдохнули более 260 тыс подмосковных детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс детей. Мы организовали отдых в более 100 загородных и почти в 1 тыс школьных лагерях. Отправили на Чёрное море около 5 тыс детей. Ежегодно мы выделяем порядка 25 тыс льготных и бесплатных путёвок для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке. Это ребята из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал глава региона.
«Около 2 тыс ребят бесплатно отдохнули в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Там было предусмотрено всё, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом. Это пятиразовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – перечислил губернатор.Всего в этом году в Подмосковье работали 111 летних оздоровительных лагерей. Они были самыми разнообразными по тематике – творческие, спортивные, патриотические, языковые, туристические, палаточные, экологические, технические, музыкальные, квест-лагеря.
При школах действовали 983 детских лагеря. Там проходили занятия с педагогами, игры, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Ребятам предоставлялось питание.
После закрытия пунктов временного размещения, в Подмосковье открылись ещё шесть лагерей – «Юнармеец» в Щёлкове, «Родина» в Подольске, «Осётр» в Зарайске, «Изумрудный» в Шатуре, «Осташёво» в Волоколамском и «Лесная поляна» в Коломне. Летом в них отдохнули свыше 2 тыс детей.
В Краснодарском крае можно было посетить четыре лагеря в Анапе и Туапсе.
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