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Воробьёв: в Подмосковье 1 сентября откроют более 50 новых образовательных учреждений

21 августа 2023, 18:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 сентября в Подмосковье откроют более 50 новых школ и детских садов. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. На нём обсудил готовность образовательных учреждений к началу учебного года.
«И Минстрой, и Минобразования весь август и особенно последние 10 дней интенсивно работают, чтобы 1 сентября ввести новые школы и детсады. У нас масштабные проекты, которые мы сдаём досрочно. Это требует определённых усилий. В этом году в школы пойдёт 1 млн 80 тыс детей, в том числе порядка 120 тыс первоклассников», – рассказал губернатор.
Всего в Подмосковье – 973 школы, 371 детский сад и 40 колледжей. В этом году в садики пойдут на 7 тыс детей больше, чем в предыдущем, а в школы - на 45 тыс больше.


1 сентября за бюджетные и внебюджетные средства в Подмосковье откроют 27 школ на 20 тыс человек и 25 детсадов на 7 тыс мест.

На полную мощность выйдут образовательные кластеры, где созданы все условия для обучения талантливых детей. В Одинцовском городском округе на базе гимназии им. Примакова откроют многофункциональный образовательный комплекс на 500 мест, в Долгопрудном на базе Физтех-лицея им. Капицы – детский технопарк на 500 человек и кампус на 200 мест. В Истре начинает работать ещё один кластер, созданный на базе технолицея им. Долгих. Там будут учиться 1280 человек.

После капремонта, проведённого по президентской программе, откроют 63 школы на 33,5 тыс мест. Также ко Дню знаний обновят 15 детсадов на 3,3 тыс мест.

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#губернатор
#образование
#школы
#детсад
#1 сентября
#андрей воробьёв
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших диггеров
21 августа 2023, 18:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

​Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию, случившуюся вчера с группой туристов-диггеров в столичных подземных коллекторах. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что в настоящее время продолжается поиск пропавших. Правоохранительные органы выясняют детали и разбираются в причинах происшествия. 

Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в отношении организаторов экскурсии возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Один из организаторов задержан, он проходит допрос. 

Также уточнялось, что под Парящим мостом в «Зарядье» обнаружили тело четвертого участника экскурсии. Его личность пока не установлена. 

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#москва-река
#коллектор
#сергей собянин
#трагедия
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Подмосковные правоохранители обеспечат безопасность на школьных линейках 1 сентября
21 августа 2023, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На торжественных линейках в День знаний в подмосковных школах будет обеспечена безопасность. Об этом заявил начальник Главного Управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«Для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано достаточное количество личного состава, включая сотрудников частных охранных организаций плюс казачество. Перед 1 сентября перекроем на ночное время учебные заведения с целью недопущения какого-либо вандализма», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он добавил, что во всех подмосковных образовательных учреждениях имеются тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Будет усилено патрулирование на дорогах, ведущим к школам, детсадам и колледжам. Правоохранительные органы организуют дополнительные наряды.
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#школы
#безопасность
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#мвд московской области
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Житель Подмосковья задержан по делу о массовом отравлении во Владимире
21 августа 2023, 18:49

Фото: istockphoto/blinow61

По делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире задержан 46-летний Житель Московской области. Он был допрошен в качестве подозреваемого.
Как полагают следователи, мужчина поставлял в организации общественного питания города Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. К тому же, переработка мяса птицы осуществлялась им с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Владимирской области. В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, с 16 августа в медицинские учреждения Владимира обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Госпитализированы были 67 пациентов. У некоторых диагностировали сальмонеллёз. Пять учреждений общественного питания в городе закрыты и опечатаны сотрудниками регионального Роспотребнадзора после выявленных нарушений санитарных норм.

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#ск
#мясо
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Национальный производитель биотехнологических препаратов увеличил производство
21 августа 2023, 18:43

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил производство в поселке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производства после реконструкции, застройщиком которого выступала компания «Герофарм».

Инвестиции застройщика в строительство производства составили 163 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта удалось создать 17 новых рабочих мест.

Для организации нового участка по сборке шприц-ручек с инсулином было переоборудовано здание склада готовой продукции. На объекте площадью более 2000 кв. метров установили дополнительную автоматизированную линию, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. В результате производственная мощность предприятия увеличится до 21 миллионов инъекторов ежегодно.

Реконструкция объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Перед подмосковными школами к 1 сентября установят более 240 светофоров
21 августа 2023, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дорожные службы и транспорт Подмосковья готовят ко Дню знаний. На более 1,6 тыс переходах к образовательным учреждениям обновят разметку, заменят около 470 дорожных знаков, установят свыше 240 светофоров и «лежачих полицейских», отремонтируют и построят 15 км тротуаров. Об этом зампред правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«В этом году к 1 сентября мы реализуем на 20% больше работ, чем в предыдущие два года. Готовим также автобусы. У нас 878 школьных маршрутов», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На этих линиях будет работать 4,3 тыс автобусов. Их проверят на техническое состояние, протестируют работу кондиционеров и печек, проведут химчистку салонов. Для недопущения срывов рейсов в регионе создан резерв из 490 автобусов.

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В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций

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#автобусы
#школы
#1 сентября
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В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций
21 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье к новому учебному году приняли уже 95% объектов образования. Об этом доложил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
«У нас идёт большая работа по приёмке образовательных организаций. Здесь мы работаем в тесной связке с коллегами из МВД, Росгвардии, МЧС и Роспортребнадзора. Проверяется антитеррористическая и пожарная безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований. На сегодня мы приняли уже 95% объектов. Это касается, в том числе, частных школ», – отметил Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. 
Он добавил, что в столовых подмосковных школ с 1 сентября будет новое меню: пельмени по пятницам, вареники по вторникам два раза в месяц, оладьи по понедельникам, наггетсы раз в месяц, а также сырники. Расплатиться можно будет картой.
 
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#образование
#школы
#1 сентября
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Россию запретят ввозить фрукты и ягоды из Новой Зеландии из-за заболевания на плантациях
21 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/branex

С 22 августа в Россию будет запрещён ввоз косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, где обнаружили бурую монилиозную гниль. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Уточняется, что речь в первую очередь идёт о поставках яблок, поскольку они в большинстве своём доставлялись из Новой Зеландии в Россию Также под запрет пойдут поставки груш, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов и слив. 

По подсчётам, проведённым в ведомстве, появление данной болезни на территории России создаст огромный экономический ущерб. Потребуется порядка 9 млрд рублей для ликвидации очагов заражения на российских плантациях, поскольку бурая монилиозная гниль сначала вызывает ожог листьев и цветков растения, а затем уменьшает плодоносность. 

В Россельхознадзоре рассказали, что в зоне риска находятся яблони, груши, вишни, сливы, виноград и другие плодовые деревья. 

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#россельхознадзор
#фрукты
#поставки
#заражение
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Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб
Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба
21 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Frolova_Elena

В Минсельхозе сообщили, что динамика цен на хлеб в текущем году не превысит уровень общей инфляции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
Отмечается, что в России достаточно зерна и самообеспеченность ресурсом превышает внутренние рыночные потребности. В ведомстве обратили внимание, что цены на пшеницу в текущем году значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
В Минсельхозе заверили, что волатильность цен не превысит общий уровень инфляции в стране. Министерство добавило, что информация о значительном росте цен на хлеб не достоверная, а стоимость муки у производителей дешевле на 15%, чем была ранее.  
 
Прежде сообщалось, что россиянам предрекли заметное подорожание хлеба из-за выхода Москвы из зернового соглашения. 

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#информация
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Завершается регистрация на образовательную программу «Взлёт» по праву для подмосковных школьников
21 августа 2023, 18:26

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Принять участие в образовательной программе по праву могут подмосковные школьники с 7 по 11 класс, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Профильная образовательная программа будет проходить с 14 сентября по 28 сентября в дистанционном формате «Вебинар».

Регистрация завершается 21 августа, подать заявку можно по ссылке.

Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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