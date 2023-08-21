Воробьёв: в Подмосковье 1 сентября откроют более 50 новых образовательных учреждений

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«И Минстрой, и Минобразования весь август и особенно последние 10 дней интенсивно работают, чтобы 1 сентября ввести новые школы и детсады. У нас масштабные проекты, которые мы сдаём досрочно. Это требует определённых усилий. В этом году в школы пойдёт 1 млн 80 тыс детей, в том числе порядка 120 тыс первоклассников», – рассказал губернатор.Всего в Подмосковье – 973 школы, 371 детский сад и 40 колледжей. В этом году в садики пойдут на 7 тыс детей больше, чем в предыдущем, а в школы - на 45 тыс больше.
На полную мощность выйдут образовательные кластеры, где созданы все условия для обучения талантливых детей. В Одинцовском городском округе на базе гимназии им. Примакова откроют многофункциональный образовательный комплекс на 500 мест, в Долгопрудном на базе Физтех-лицея им. Капицы – детский технопарк на 500 человек и кампус на 200 мест. В Истре начинает работать ещё один кластер, созданный на базе технолицея им. Долгих. Там будут учиться 1280 человек.
После капремонта, проведённого по президентской программе, откроют 63 школы на 33,5 тыс мест. Также ко Дню знаний обновят 15 детсадов на 3,3 тыс мест.
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