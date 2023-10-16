Воробьёв: в Подмосковье ежегодно строят до 40 школ и до 35 садов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области каждый год строят от 30 до 40 бюджетных и внебюджетных школ, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Также в Подмосковье, по его словам, появляется 30-35 детсадов.
«У нас в регионе около 1 млн 80 тыс учеников, каждый год прибавляется 40-43 тыс школьников. Дошколят у нас в этом году прибавилось 7 тыс. Я часто говорю, что Подмосковье растёт. Мы строим порядка 30-40 бюджетных и внебюджетных школ, а также 30-35 детских садов», – сказал губернатор, выступая в эфире телеканала «Россия 24».Он назвал возведение объектов образования важным элементом работы по развитию региона. Особое внимание, по мнению Воробьёва, необходимо уделять учителям.
«Мы в этом году впервые столкнулись с нехваткой учителей научного направления – это математика, физика, биология, а также иностранный язык. Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентноспособное положение», – отметил Воробьёв.Он добавил, что ребята из Московской области показывают хорошие результаты на олимпиадах разного уровня.
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Лора Луганская