Воробьёв: в Подмосковье к запуску МЦД-3 благоустроили территории у 20 станций

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
«Отремонтировали 13 км дорог и более 18 тыс пешеходных подходов, сделали 14 комфортных зон ожидания, обновили освещение и оборудовали 80 остановок. До конца будущего года реконструируем станцию Малино в Химках», – сообщил Воробьёв в своём Telegram-канале.Он добавил, что безопасности и удобства пассажиров в регионе было построено девять эстакад. Что касается пешеходных переходов, в прошлом году были построены мосты в Химках и Дедовске. В августе-сентябре завершится строительство в Люберцах, Раменском, Серпухове, Реутове и Ленинском городском округе. Губернатор напомнил, что по МЦД-3 будут ходить поезда «Иволга 3.0» с новым дизайном, которые ещё быстрее предыдущих версий. Интервалы движения в час-пик сокращены с 15 до 6 минут.
17 августа президент России Владимир Путин дал старт движению по МЦД-3, соединяющему Зеленоград с Раменским. В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров.
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