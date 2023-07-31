Воробьёв: в Подмосковье каждый год ремонтируют около 60 школ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области ежегодно проводят капремонт примерно в 60 школах. При этом актуальность этой темы не уменьшается, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это президентская инициатива Мы каждый год ремонтируем от 62 до 65 школ. Всего в Московской области 1,5 тыс школ», – сказал Воробьёв на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.Как уточнил губернатор, министр строительного комплекса региона Владимир Локтев контролирует работы на объектах и подстраховывает подрядчиков, если они не успевают к началу учебного года.
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Лора Луганская