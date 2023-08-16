Воробьёв: в Подмосковье нужно синхронизировать строительство с развитием транспортной инфраструктуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Перед нашей группой стоит вызов – увязать строительство со всем, что обеспечивает качество жизни. Это транспорт, удобное сообщение между микрорайонами. Эти и занимаемся. Растут дома, но очень важны ещё и дороги, тротуары, автобусы. Всё должно быть синхронизировано. Это и является темой сегодняшней подготовки к Госсовету», – поделился глава региона.Он также описал одну из задач, которые активно решаются в Московской области.
«Построены или строятся великолепные дороги – ЦКАД, направление М-12 Москва – Казань, М-11 Москва – Санкт-Петербург. Всё, что касается удобного съезда и заезда на эти дороги, имеет определяющее значение и повышает эффективность концессий, по которым эти дороги построены. Очень важны дополнительны развязки, которые позволят активно пользоваться ЦКАД, в том числе грузовому транспорту», – пояснил Воробьёв.Ранее сообщалось, что 17 августа, президент России Владимир Путин проведёт заседание президиума Государственного совета России. На нём обсудят развитие общественного транспорта в стране.
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