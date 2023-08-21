Воробьёв: в Подмосковье осталось благоустроить одну станцию МЦД-3

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«На прошлой неделе было открыто большое сообщение – МЦД-3, Зеленоград – Раменское. На территории Подмосковья расположена 21 станция. 20 мы уже успели благоустроить, ещё одна в работе», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящих составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.Воробьёв назвал МЦЗ-3 важным, большим проектом, который предполагает удобное сообщение, причём за совершенно другие деньги.
«Если раньше стоимость проезда составляла порядка 180 рублей, то благодаря, прежде всего, поддержке мэра Москвы, пересадка на метро, поездка стоит 65 рублей», – отметил Воробьёва.Он добавил, что каждое следующее направление будет востребовано так же, как и предыдущие линии МЦД.
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