Воробьёв: в Подмосковье осталось достроить дома для 3 тыс дольщиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До 1 января в Подмосковье должны быть решены все проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В рамках большого федерального проекта обеспечения жильём обманутых дольщиков был принят целый блок законопроектов, который позволяет сегодня вести строительство многоквартирных домов с гарантией представления жилья. Это так называемые эскроу-счета и вся система проектного финансирования. И мы в Московской области по поручению президента до 1 января должны завершить решение проблемы обманутых дольщиков», – сказал Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов.По словам губернатора, в Подмосковье осталось достроить дома для примерно 3 тыс дольщиков.
«Благодаря решению нашего президента, нормативному документу и большим дополнительным ресурсам на прошлой неделе вышло постановление, которое позволяет нам завершить все выплаты. Осталось достроить небольшое количество домов – для порядка 3 тыс дольщиков», – уточнил глава региона.Воробьёв также поблагодарил федеральное правительство, Минфин и строительный блок за принятие документов, которые сделали возможным решение вопроса с обманутыми дольщиками.
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Лора Луганская