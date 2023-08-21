Воробьёв: в Подмосковье построено более 20 путепроводов и строятся ещё четыре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с Владимиром Путиным назвал тему транспорта ключевой для Подмосковья. Так он ответил на замечание президента России о большой нагрузке на дорожную сеть в регионе. Он заявил, что при поддержке главы государства построено более 20 путепроводов и сейчас строятся ещё четыре.
«Если бы не ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, который мы будем открывать, – пять минут. Это значит, что шлагбаум всегда закрыт. И тогда вы поддержали, а мы начали строительство путепроводов. Сейчас строим с вашей поддержкой и поддержкой правительства ещё четыре путепровода как раз на этих направлениях», – рассказал Воробьёв.Воробьёв добавил, что для Подмосковья была очень важна была поддержка президента по концессионным дорогам, которые стыкуются со столичными хордами. Они разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться.
Читайте также:
Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов
Путин проводит рабочую встречу с Воробьёвым
Воробьёв назвал срок открытия МЦД-4
Лора Луганская