Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Подмосковье 43% – это леса. Первый пояс, прилегающий, да и второй тоже, имеют огромный запрос на отдых там. Если территория облагорожена, если там есть дорожки, безопасность, видеокамеры, детские площадки, спортивные тренажёры, лыжня или велодорожки – это совершенно другое качество отдыха. Раньше не было закона, позволяющего нам в прилегающих лесах делать парки. Я пришёл к президенту и объяснил ему ситуацию. Он сказал: «Парки – дело хорошее, поддерживаю». Благодаря этой поддержке мы имеем возможность менять среду. Кстати, этот парк Толстого и следующий, Химкинский, мы делаем в лесу. И дальше эту программу будем продолжать. Важно, чтобы все ожидания жителей оправдались», – сказал Воробьёв.
На встречу с губернатором пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций.
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году.
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