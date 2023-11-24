Воробьёв: в Подмосковье работают 27 продуктов с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области сейчас работает 27 продуктов с ИИ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на ежегодной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Я докладывал на прошлой конференции – у нас было девять продуктов с искусственным интеллектом, сейчас их 27. У нас в команде есть специалисты – это молодые ребята. У нас в подразделении где-то 300-350 программистов, ваяют всё то, о чем говорили сегодняшние выступающие. Очень важно, чтобы они ваяли вместе со Сбером, потому что у Сбера есть возможность, они драйвер», – отметил Воробьёв, выступая на конференции AI Journey-2023.В качестве примера использования искусственного интеллекта губернатор привёл контроль за вывозом строительных отходов.
«Если к машине не прикреплён талон, то большая вероятность, почти абсолютная, что это будет выброшено в лесу. Искусственный интеллект анализирует, есть ли у машины талон», – пояснил глава региона.Среди сервисов, реализованных с применением технологий ИИ в Подмосковье, – робот Светлана, который помогает записаться к врачу, контроль наличия ТО, экомониторинг, контроль такси, контроль автобусов перед выходом на рейс, контроль безопасности на железных дорогах, контроль наличия наледи и снега на домах, контроль лесных пожаров.
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