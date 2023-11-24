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Воробьёв: в Подмосковье работают 27 продуктов с искусственным интеллектом

24 ноября 2023, 17:19
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области сейчас работает 27 продуктов с ИИ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на ежегодной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Я докладывал на прошлой конференции – у нас было девять продуктов с искусственным интеллектом, сейчас их 27. У нас в команде есть специалисты – это молодые ребята. У нас в подразделении где-то 300-350 программистов, ваяют всё то, о чем говорили сегодняшние выступающие. Очень важно, чтобы они ваяли вместе со Сбером, потому что у Сбера есть возможность, они драйвер», – отметил Воробьёв, выступая на конференции AI Journey-2023.
В качестве примера использования искусственного интеллекта губернатор привёл контроль за вывозом строительных отходов.

«Если к машине не прикреплён талон, то большая вероятность, почти абсолютная, что это будет выброшено в лесу. Искусственный интеллект анализирует, есть ли у машины талон», – пояснил глава региона.
Среди сервисов, реализованных с применением технологий ИИ в Подмосковье, – робот Светлана, который помогает записаться к врачу, контроль наличия ТО, экомониторинг, контроль такси, контроль автобусов перед выходом на рейс, контроль безопасности на железных дорогах, контроль наличия наледи и снега на домах, контроль лесных пожаров.

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#губернатор
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#подмосковье
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#искусственный интеллект
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Две многодетные семьи из Большого Серпухова получили награды из рук губернатора
24 ноября 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поздравил жителей Большого Серпухова, которые получили награды из рук губернатора Андрея Воробьёва. Глава региона вручил государственные и областные награды подмосковным многодетным семьям и поздравил женщин с наступающим Днём матери.
«Подмосковный знак «Материнская слава» вручен серпуховичке Марии Тряпкиной. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают пятерых детей, младшей Ксении – все годик. Старшие ребята занимаются вокалом, являются солистами ансамбля «Забавушка», занимаются в фольклорной семейной студии «Соборка», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.  
Государственным орденом «Родительская слава» награждена семья Никитиных из городского округа Протвино. Татьяна и Андрей воспитывают девятерых детей. Их старшей дочери Анастасии уже 28 лет, младшему Тимофею – год. Особое внимание в семье уделяется изучению иностранных языков. Кроме того, дети Никитиных играют в теннис, учатся в музыкальной школе, выигрывают олимпиады и конкурсы.  

По словам Никитенко, многодетные семьи вносят неоценимый вклад в укрепление будущего страны.

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#подмосковье
#московская область
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В России запущен проект «Точки притяжения» для поиска площадок для Росмолодежи
24 ноября 2023, 18:45

Фото: iStock/rusak

Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» запустили проект «Точки притяжения» для поиска площадок где можно будет проводить мероприятия Росмолодежи и партнерских организаций. Об этом сообщили в ФГБУ «ЦСМС».
Уточняется, что сотрудничество с предпринимателями будет проходить на взаимовыгодной основе. Владелец площадки получит привлечение молодежной аудитории, информационную поддержку, а также рост узнаваемости и признание статусом «Одобрено молодежью». При этом Росмолодежь сможет использовать пространство для проведения своих мероприятий. Вопросы прав и обязанностей будут согласованы в индивидуальном порядке.

Подать заявку в режиме донабора можно до 15 декабря текущего года на официальную электронную почту tochki@fadm.gov.ru. По результатам отбора с владельцем площадки будет заключено соглашение.

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Воробьёв призвал создавать школы по обучению ИИ и программированию
24 ноября 2023, 18:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти должны уделять внимание созданию специализированных школ, где обучают программированию и искусственному интеллекту, а также создавать условия для работающих там педагогов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на Международной конференции Intelligence Journey 2023.
«У нас есть Физтех-лицей в Долгопрудном и специализированные школы, есть кванториумы, специальные подразделения, где очень одарённые ребята обучают детей и программированию, и робототехнике, и искусственному интеллекту. У нас, вы знаете, есть наукограды – Королёв, Реутов», – сказал Воробьёв.
По его словам, важно также давать возможность детям обучаться в таких заведениях. Велик запрос на создание кванториумов и других подобных учреждений.
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#искусственный интеллект
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#конференция
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Россиянам предложили создать эмблему Года волонтёрского движения в СНГ
24 ноября 2023, 18:01

Фото: iStock/AaronAmat

В СНГ объявили конкурс на лучшую эмблему Года волонтёрского движения. Об этом «Радио 1» сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Согласно решению Совета глав государств СНГ от 14 октября текущего года 2024 год объявляется Годом волонтёрского движения в СНГ. 

Конкурс на лучшую эмблему проводится «МИРЭА – Российским технологическим университетом». 

Принять участие в создании эмблемы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, представители госструктур, которые занимаются молодёжной политикой, а также представители молодёжных общественных организаций и образовательных учреждений. 

Работы можно отправить до 25 ноября до 23:00 по мск по адресу: forms.yandex.ru/cloud/654a10056938720b7b158525/

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#волонтеры
#конкурс
#россия
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Воробьёв предложил создать единую платформу для развития искусственного интеллекта
24 ноября 2023, 17:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил создать единую платформу для развития искусственного интеллекта. Он выступил на конференции Artificial Intelligence Journey 2023.
Глава региона надеется, что в этом году Госдума примет закон об искусственном интеллекте, смысл которого заключается – в разметке данных.
«Если мы будем на единой платформе, то скорость внедрения искусственного интеллекта, как я это понимаю, хотя не глубокий профессионал, будет совершенно другой. Если бы такое поручение было дано, все регионы и все институты могли бы на открытой базе создавать эти сеты», – сказал Воробьёв 
По мнению губернатора, это могло бы привлечь специалистов к работе в Подмосковье.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#ии
#искусственный интеллект
#госдума
#цифровизация
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Песков заявил, что не знает, кто такой Шарлот
24 ноября 2023, 17:42

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто такой певец Эдуард Шарлот.
«Я даже не знаю, кто это», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за ситуацией, развернувшийся вокруг исполнителя.

Напомним, всё началось с того, как певец сжёг свой российский паспорт на видео и опубликовал его в интернете. После этого Шарлота задержали в Санкт-Петербурге и арестовали на 13 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Сегодня же стало известно, что против Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма и оскорблении чувств верующих. Его этапируют из Петербурга в Самару, где певец прописан, в начале декабря, когда истечёт срок его административного ареста.

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#певец
#уголовное дмитрий песков
#санкт-петербург
#арест
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Жители Запорожья массово просят о помощи с переездом в Россию, заявил Рогов
Рогов: жители Запорожья обратились за помощью в переезде в Россию
24 ноября 2023, 17:25

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Жители Запорожья, находящегося под контролем Украины, массово обращаются с требованиями оказать помощь в переезде в Россию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава регионального общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что поступают обращения о сотен жителей, которых хотят стать гражданами России и больше не иметь ничего общего с «преступным режимом Зеленского». 

Также Рогов отметил, что обращения поступают и от тех запорожцев, которые в настоящий момент в качестве беженцев находятся в европейских государствах.

Запорожская области вошла в состав РФ в результате референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. В настоящее время Россия контролирует более 70% области, однако город Запорожье временно находится под контролем Украины. Сейчас главным городом региона временно объявлен Мелитополь.

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#запорожье
#украина
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#беженцы
#обращения
#жители
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В горокруге Пушкинский откроют зимний сезон праздничными мероприятиями
24 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский готовят праздничные мероприятия к началу зимнего сезонна. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На 1 декабря для жителей округа запланировали мероприятия, в числе которых спектакли, огненные шоу. Начало запланировано на 16 часов в Городском парке культуры и отдыха на улице Некрасова.

Юные гости также смогут посетить площадки с мастер-классами по лепке и написать письмо Деду Морозу. Любой желающий сможет прокатиться на оленьей упряжке, посмотреть интерактивно-театрализованные программы, а также приобрести угощения и горячие напитки, продегустировать разнообразие варенья и мёда.

Напомним, в городском округе Пушкинский также готовят праздничные мероприятия ко Дню матери, который состоится 26 ноября. 

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#мероприятия
#шоу
#площадки
#пушкинский округ
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Названа неожиданная причина замерзания собак на прогулке
Врач Широкожухова: Собака может мёрзнуть из-за неправильного питания
24 ноября 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/Alexander Pytskiy

Ветеринарный врач-терапевт Маргарита Широкожухова заявила, что собака может мёрзнуть на морозе во время прогулки из-за неправильного или несбалансированного питания.
Повлиять на восприимчивость животного к холоду могут состояние шерсти, одежда, а также особенности здоровья и возраст.

«В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть возможность, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому надо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег. Владельцам сторожевых псов рекомендуется позаботиться о комфорте животных: утеплить будку, сделать вольер отапливаемым, обеспечить калорийный рацион и теплую воду», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Широкожухова.

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#одежда
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