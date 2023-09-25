Воробьёв: в Подмосковье расселили 50% аварийных домов от плана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Осталось расселить 194,1 тыс кв м жилья. Это около 50% от плана. 11,8 тыс. человек в этом году уже переехали в новые комфортные квартиры в современных многоквартирных домах. После этого с 1 января начинаем следующий этап – расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По словам Воробьёва, в регионе строят 35 домов для переселенцев. 31 начали строить в этом году. В среднем строительство занимает 6-8 месяцев. До 15 октября новые дома подключат к сетям тепло-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения.
«Важно сделать это до начала отопительного сезона, чтобы к концу ноября там, где строительство уже завершено, переселить людей в новые квартиры. Там, где есть риск не уложиться в график, прошу глав взять ситуацию под личный контроль. Это Дмитров, Сергиев Посад, Талдомский и Шатура», – добавил губернатор.Он напомнил, что президент поручил продлить программу на 5 лет.
«Для нас это возможность улучшить качество жизни ещё для 22 тыс человек и расселить порядка 350 тыс кв м в 42 округах. Здесь большую роль играют жилищные сертификаты. Жители могут не ждать строительства дома, а сразу выбрать готовую квартиру в любом округе Подмосковья за 12 месяцев с момента выдачи сертификата», – заключил Воробьёв.Расселение аварийного жилья стало одной из главных тем еженедельного совещания губернатора Московской области с руководящим составом правительством региона и главами муниципалитетов.
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