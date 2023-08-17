Воробьёв: в Подмосковье за 10 лет построили и реконструировали более 190 автодорог

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
В Подмосковье при поддержке президента и правительства России за 10 лет построена и реконструирована 191 дорога. В их числе - ЦКАД, трасса М-11 «Нева» и другие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В сентябре откроем подмосковный участок трассы М-12 Москва - Казань. Вместе с инвесторами строим Пироговку, Мытищинскую хорду, которую сдадим в будущем году, и ЮЛУ. Последнюю закончим в 2025 году, но основное движение запустим в конце следующего. ЮЛА соединится с московскими хордами, что разгрузит дороги в том направлении», – поделился Воробьёв планами в своём Telegram-канале.Он напомнил о такой важной задаче, как создание съездов с ЦКАД. Уже построено 22 развязки, ещё одна строится в районе Больших Вязём.
Ранее Воробьёв попросил поддержки президента России Владимира Путина для завершения модернизации трассы М-5 «Урал». Глава региона выступил на церемонии открытия движения по МЦД-3.
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Лора Луганская