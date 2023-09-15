Воробьёв выразил благодарность представителям Мособлдумы

В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру правительства Московской области.
«Благодарю Игоря Юрьевича (Брынцалова, председателя Мособлдумы), руководителей фракций, каждого из вас за активность на земле. Она у нас заметная и даёт возможность решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, время и, самое главное, жители. Благодарю вас за участие, вовлечённость, сотрудничество и хочу пожелать всем ветвям власти на следующем этапе также конструктивно и эффективно взаимодействовать. Уверен, что в этом – залог успеха», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания Мособлдумы.Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.
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Алиса Сергиенко