Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью Олега Ворслова

Фото: ВоробьёвLive
Жители Солнечногорска и многих других городов Подмосковья были хорошо знакомы с Олегом Ворсловым и его супругой Мариной Дмитриевной.
Пара, которая была в браке 60 лет, едва ли не каждый день выходила гулять по набережной Солнечногорска. Они надевали сочетающиеся между собой костюмы и шляпы, общались с прохожими и давали советы молодоженам. Семейная пара стала своеобразным талисманом города.
Год назад ушла из жизни Марина Дмитриевна, а недавно не стало Олега Петровича. Его похоронили рядом с женой.
Для многих жителей Подмосковья пара была примером большой и искренней любви, которую можно пронести сквозь года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что пара останется в памяти именно такой.
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Год назад ушла из жизни Марина Дмитриевна, а недавно не стало Олега Петровича. Его похоронили рядом с женой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что пара останется в памяти именно такой.
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Мария Фирсова