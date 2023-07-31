Воробьёв: власти региона должны решать проблемы, которые волнуют людей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Усилия властей в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», – сказал губернатор на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее он отметил, что представители подмосковных властей и главы муниципалитетов должны постоянно интересоваться мнением жителей по поводу дальнейшего благоустройства парков. Это направление работы он назвал одним из главных.
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