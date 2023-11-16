Воробьёв встретился с представителями ЗАТО Подмосковья

Фото: Антон Чернов
Андрей Воробьев обсудил с активистами и главами закрытых административно-территориальных образований развитие этих муниципалитетов.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов.
Стоит отметить, что вопрос о присвоении ЗАТО статус малых городов будет рассмотрен на федеральном уровне. Также губернатор отметил, что все запросы жителей о благоустройстве городов будут обязательно выполнены.
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«<…>В ЗАТО есть свои особенности, здесь нужно находить партнёрство с министерством обороны. Благодаря такому сотрудничеству нам удалось продвинуться по капремонту, благоустройству, социальной инфраструктуре. Большой запрос на обновление жилья, ведь все военные городки, все ЗАТО строились ещё в 60-х годах. Я хотел бы поблагодарить и присутствующих здесь глав, и неравнодушных жителей, кто активен, критически мыслит и помогает нам проводить преобразования», -подчеркнул Андрей Воробьёв.
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