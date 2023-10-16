Воробьёв: зарплаты подмосковных бюджетников вырастут с 1 января 2024 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Зарплаты бюджетникам в Московской области повысят с 1 января будущего года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, повышение рост от 6,5% до 8%.
«Всё дорожает. Сегодня другой курс, стоимость денег в банках другая. Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях. Это и учитель, и врач, и тренер, и работник искусств, и муниципальный служащий, и госслужба. Повышение зарплат – это необходимость», – заявил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Ранее Воробьёв заявлял, что бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он будет больше. Тем не менее, по оценке губернатора, этого мало. Поэтому в Московской области развивают малый, средний и крупный бизнес, а также поддерживают самозанятых.
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