Воров в законе не будут держать отдельно от других заключенных

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Ворам в законе больше не требуется обязательное содержание в отдельных камерах в СИЗО, пишут «Известия» со ссылкой на предложенную правительством России поправку к законопроекту депутатов.
Представленное в Госдуме предложение включить в этот перечень также тех, кто занимает высокое положение в преступной иерархии, не было одобрено правительством. Они считают, что для всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, и такой подход может отрицательно повлиять на работу правоохранительных органов в СИЗО.
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