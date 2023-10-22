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Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»

22 октября 2023, 13:59
Фото: .istockphoto/AndreyPopov

Фото: .istockphoto/AndreyPopov

Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области, где издевались над 15-летней девочкой, рассказал, в каких условиях там живут дети.
По словам Евгения, пишет «Газета.Ru», воспитатели детдома бьют воспитанников и «ломают детям психику».
«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что воспитатели били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это»,- вспоминает Евгений.

Бывший воспитанник рассказывает, что ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.
«А когда проверка приезжала — они постельное белье новое стелили, заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», —рассказывает Евгений.
Евгений утверждает, что порции были маленькими, а часть продуктов работники детдома относили домой.
«Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Обделяли нас по полной», — вспоминает Евгений.
При этом, по словам Евгения, в детдоме были хорошие воспитатели, но их «единицы».

«Была хорошая воспитательница. То конфеты принесет, то еще что-нибудь. А Волкова Людмила Ивановна кричала, что нельзя ничего таскать. Хотя нет ничего такого в том, что воспитатель принес детям конфеты или еще какие-то сладости», — говорит Евгения.
В субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

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#дети
#ск рф
#новости
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SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink
SpaceX осуществила запуск Falcon 9 и вывела 23 спутника Starlink на орбиту
22 октября 2023, 13:06

Фото: iStock/Sundry Photography

Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в социальной сети Х.
Запуск был осуществлен в воскресенье, 22 октября. 

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база. Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

Напомним, в апреле этого года сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась вскоре после запуска. Первая степень не смогла вовремя отделиться.

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#ракета
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#маска
#новости
#илон маск
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В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи
Рособрнадзор заявил, что изменения модели поступления в 10-й класс пока не будет
22 октября 2023, 12:54

Фото: iStock/Zhang Shu

Никаких действий, которые направлены на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Он отметил, что её изменят в ближайшее время. 

После чего в Рособрнадзоре пояснили, что это мнение было частным. 

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что в российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».

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#мнение
#рф
#образование
#школа
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В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году
МИД РФ: в этом году от гражданства РФ отказались 4,4 тысячи человек
22 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/yanik88

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что примерно 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году.
По данным Климова, за первые 9 месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тыс. человек. Большинство приходится на детей, рожденных в смешанных браках, пишет РИА Новости. 

За этот год российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению 12,5 тыс. детям. 

Ранее сообщалось, что в Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.

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#гражданство
#россия
#новости
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В Кашире ко Дню белой трости провели праздничную программу «Наперекор судьбе»
22 октября 2023, 11:50

Фото: iStock/verve231

В краеведческом музее Каширы провели мероприятие «Наперекор судьбе», приуроченное ко Дню белой трости, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
15 октября 1970 года Международная федерация слепых учредила Международный день белой трости. Это, скорее, не праздник, это своеобразный знак победы, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

В Кашире этот день отметили в краеведческом музее, проведя мероприятие «Наперекор судьбе». 

Для посетителей мероприятие в этот день выступил вокальный ансамбль «Журавушка». Посетители праздничной программы также смогли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества участников мероприятия.

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В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»

В Краеведческом музее Каширы состоялось открытие тематической выставки

В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ
 
#праздник
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#кашира
#подмосковье
#музей
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В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»
22 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Каширяне могут сдать свои старые шины и выиграть сертификат на покупку новых в пунктах «Мегабак», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акция пройдёт с 15 октября по 15 ноября. Принести свои старые покрышки каширяне могут в пункты приема проекта «Мегабак».

Для участие в розыгрыше необходимо сделать креативную фотографию с шинами на площадке «Мегабак», а затем опубликовать её во «ВКонтакте» и добавить к посту хэштег #сдалшинынаМегабак. 

После 15 ноября самые интересные и оригинальные работы получат сертификат от партнеров компаний переработчиков вторичных ресурсов и смогут получить абсолютно новый комплект шин для автомобиля. 

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#акция
#сертификат
#мегабак
#кашира
#подмосковье
#шины
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В Краеведческом музее Каширы состоялось открытие тематической выставки
22 октября 2023, 11:23

Фото: iStock/shironosov

В Краеведческом музее Каширы состоялась открытие тематической выставки «Гений земли Каширской», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своем официальном сайте.
Выставка стартовала 18 октября ровно в 12:00. Вход на неё - свободный. 

«Гений земли Каширской» расскажет о жизни ученому Андрею Болотову. Его самая первая статья, опубликованная в научном журнале, называлась - «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда и прочих до сего уезда касающихся обстоятельств». 

Более подробно познакомиться с биографией и плодами профессиональной деятельностью Болотова Каширяне смогут на выставке в Краеведческом музее. Отмечается, что на  «Гений земли Каширской» приглашаются организованные группы учеников каширских школ.

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#выставка
#кашира
#подмосковье
#экскурсии
#учёный
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В Москве с молитвы в военкомат забрали финалиста шоу «Перепой звезду» Усеинова
22 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы.
Baza пишет, что полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному. У всех проверяли паспорта. По словам Мамута, мужчин посадили в автобусы и отвезли  в военкомат в Люберцах. Там всем назначили срочную врачебную комиссию. Почти все были признаны годными к службе.
 
По словам 26-летнего певца, после комиссии мужчин повезли в Балашиху: кого-то пытались отправить на срочную службу, а другим было предложено подписать контракт.

Мамут Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. В армии не служил по состоянию здоровья. По словам певца, в мае ему пришла повестка, но в сентябре ему провели операцию.  Об этом он проинформировал военкомат, после чего повестки не присылали.
 
По словам Мамута, он и еще несколько мужчин отказались куда-либо ехать. Теперь их не выпускают. Сотрудники военкомата сказали ждать следователей из СК. Они приедут сегодня.

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#армия
#военком
#певец
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Жителей Кашира-2 попросили не сливать горячую воду
22 октября 2023, 11:09

Фото: iStock/ronstik

Жителей Каширы-2 просят не сливать горячую воду, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Заместитель главы округа Сергей Кирюхин заявил, что 17 октября около 07:00, во время проведения мониторинга каширской теплотрассы, было установлено, что давление сети на входе соответствует зимнему. Именно поэтому сливать горячую воду жителям микрорайона сейчас не стоит. Отмечается, что администрация следит за значениями объекта на ежедневной основе. 

«У нас большая просьба к жителям. Не сливайте, пожалуйста, горячую воду. Это только затягивает процесс наладки подачи отопления. И взаимосвязь тут прямая – чем больше сливаете, тем дольше всем жителям Каширы-2 придется ждать отопления, соответствующего температурным нормативам», - прокомментировал ситуацию главный инженер МУП «Теплосеть» Анатолий Смагин.

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#кашира
#подмосковье
#горячая вода
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Красную площадь и Васильевский спуск перекрыли
Красная площадь в Москве перекрыта из-за подготовки к мероприятию 7 ноября
22 октября 2023, 01:02

Фото: iStock/yulenochekk

Красная площадь и Васильевский спуск в Москве оказались перекрыты сотрудниками полиции и Росгвардии вечером 21 октября. Информацию распространил Telegram-канал «Молния. Москва».
Как рассказал один из охранников, перекрытие связано с подготовкой к мероприятию, посвященному очередной годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года.

Сейчас на территории Красной площади и Васильевского спуска введено усиленное патрулирование и стоят огораживающие железные заборы.

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#перекрытие
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