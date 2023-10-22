Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»

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Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области, где издевались над 15-летней девочкой, рассказал, в каких условиях там живут дети.
По словам Евгения, пишет «Газета.Ru», воспитатели детдома бьют воспитанников и «ломают детям психику».
Бывший воспитанник рассказывает, что ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.
Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
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«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что воспитатели били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это»,- вспоминает Евгений.
«А когда проверка приезжала — они постельное белье новое стелили, заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», —рассказывает Евгений.Евгений утверждает, что порции были маленькими, а часть продуктов работники детдома относили домой.
«Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Обделяли нас по полной», — вспоминает Евгений.При этом, по словам Евгения, в детдоме были хорошие воспитатели, но их «единицы».
«Была хорошая воспитательница. То конфеты принесет, то еще что-нибудь. А Волкова Людмила Ивановна кричала, что нельзя ничего таскать. Хотя нет ничего такого в том, что воспитатель принес детям конфеты или еще какие-то сладости», — говорит Евгения.В субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
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Мария Фирсова