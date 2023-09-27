Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
«На один квадратный километр мы задействуем три подчинённых дрона и один октокоптер. Это главный дрон. Октокоптер находится выше, он координирует дроны в пространстве, работает как сканер. При обнаружении человека мы сканируем его лицо, сравниваем с лицами в базе данных пропавших людей. И если лица совпадают, мы сообщаем об этом в ближайший пункт МЧС и отправляем координаты, фотографию. При помощи нейронной сети мы можем увидеть видимые телесные повреждения у человека», – рассказал инженер Максим Козлов.
Идея создать уникальную систему по поиску людей появилась год назад. Проявился личный интерес школьников к функционалу дронов. По рекомендации руководителя проекта Макара Климова ребята изучили востребованность рынка и учли коммерческую составляющую. Разработку воспитанников «Изобретариума» Реутова готовятся тестировать спасатели.
По словам руководителя, проект не имеет окончательного завершения. Подростки, исправляя ошибки и настраивая коммуникации, продолжают работать над усовершенствованием изобретения.
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