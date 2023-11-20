Воспитанники красногорского авиамодельного клуба провели субботник

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Коллектив воспитанников красногорского авиамодельного клуба «ЗИГЗАГ» провели субботник у памятника первому запуску жидкостной ракеты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В августе 1933 года на полигоне у села Нахабино впервые прошли успешные испытания первой отечественной экспериментальной баллистической ракеты ГИРД-09, которая была создана под руководством С.П. Королева по проекту М.К. Тихонравова.
Юные активисты авиамодельного клуба бережно чтят традиции, положившие начало созданию боевой ракетной техники и развитию отечественной космонавтики. Вместе с руководителем клуба ребята провели субботник.
Стоит отметить, что в рамках клуба детей знакомят с историей космоса и вместе с ними изготавливают уменьшенные модели пороховой ракеты.
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Юные активисты авиамодельного клуба бережно чтят традиции, положившие начало созданию боевой ракетной техники и развитию отечественной космонавтики. Вместе с руководителем клуба ребята провели субботник.
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Мира Полтева