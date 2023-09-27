Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
В подмосковном Реутове по программе «Социальная ипотека» воспитатель детского сада №3 «Ромашка» Татьяна Чистякова купила трёхкомнатную квартиру, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Татьяна Чистякова более 10 лет трудится в детском саду №3 «Ромашка». До получения сертификата она со своей семьёй жила в одной комнате. Теперь недалеко от работы Чистяковы приобрели трёхкомнатную квартиру на льготных условиях.
В пресс-службе рассказали, что в Московской области программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. С начала её реализации субсидии на приобретение жилья получили более 2 тыс специалистов. В рамках социального проекта участники получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга – сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Участниками программы могут стать учителя школ, воспитатели детских садов, медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, молодые учёные и специалисты научных организаций являющиеся научными работниками с высшим образованием, уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессиональные тренеры.
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, и условиями её получения можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области. В пресс-службе напомнили, что в 2022 году в подмосковном Реутове сертификат на приобретение жилья на льготных условиях получила два специалиста: воспитатель детского сада №5 «Аленький цветочек» Оксана Выговская и анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Реутова Юлия Ляпина.
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«Мы купили трёшку, она очень уютная. Теперь у каждого будет своя комната! Вместе с супругом и двумя дочками с нетерпением ждём переезда. А особенно рад будет наш шпиц Симба. Теперь ему будет где порезвиться», – приводятся в сообщении слова воспитательницы детского сада №3.
Участниками программы могут стать учителя школ, воспитатели детских садов, медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, молодые учёные и специалисты научных организаций являющиеся научными работниками с высшим образованием, уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса, а также профессиональные тренеры.
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, и условиями её получения можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области. В пресс-службе напомнили, что в 2022 году в подмосковном Реутове сертификат на приобретение жилья на льготных условиях получила два специалиста: воспитатель детского сада №5 «Аленький цветочек» Оксана Выговская и анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Реутова Юлия Ляпина.
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Лора Луганская