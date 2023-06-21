Воспитатели Подмосковья получили сертификаты на «Соципотеку»

Ещё 19 подмосковных воспитателей смогут приобрести жилье по губернаторской программе «Социальная ипотека»: сертификаты получили специалисты из 15 городских округов

В Доме Правительства Московской Области состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего, с момента старта программы, квартиры получили более 500 человек. Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.



Чтобы претендовать на получение социальной ипотеки необходимо: иметь стаж более 5 лет на территории России, из них 3 года в Подмосковье, возраст менее 45 лет, отсутствие собственного жилья.

Подробную информацию о программе соципотеки можно узнать на сайте.