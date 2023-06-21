Воспитатели Подмосковья получили сертификаты на «Соципотеку»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Доме Правительства Московской Области состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
«В этом году сертификаты на жилье получат 73 педагога: учителя, воспитатели и молодые специалисты. А всего, с момента старта программы, квартиры получили более 500 человек. Программа соципотеки позволяет педагогам значительно улучшить уровень жизни: участник платит только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Чтобы претендовать на получение социальной ипотеки необходимо: иметь стаж более 5 лет на территории России, из них 3 года в Подмосковье, возраст менее 45 лет, отсутствие собственного жилья.
Подробную информацию о программе соципотеки можно узнать на сайте.Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора. Она призвана поддержать работников самых востребованных профессий в Подмосковье – врачей, педагогов, ученых и уникальных специалистов, тренеров. За это время выдано уже около 2,3 тыс. сертификатов.
Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья – это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.