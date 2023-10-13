Воспитатели-садисты детсада в Новосибирске издевались над детьми

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В Новосибирске воспитателям частного детского сада предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям. По данным следствия, две воспитательницы неоднократно избивали детей и причиняли им нравственные страдания.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, от их действий пострадали не менее десяти детей. Скандал разразился после публикации записей с камер видеонаблюдения в частном детском саду «Маленький принц». Вопреки названию, к воспитанникам там относились далеко не как к принцам и принцессам.
Одна из родительниц пожаловалась на жуткое отношение к малышам. Сначала руководство детского сада отказалось предоставить доступ к видеозаписям. Затем роликом заинтересовались в Следственном комитете РФ. После многочисленных проверок детсад закрылся. Директору предъявлено обвинение по статье за ненадлежащее оказание услуг.
Двум воспитательницам предъявлены обвинения по статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним и за истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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Александр Бойцов