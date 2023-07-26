Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% за год

В связи с ливнями и ухудшением погодных условий до конца дня, подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными.

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели. До пятницы местами в регионе пройдут кратковременные дожди, ливни, гроза и град. Ветер усилится до 20 м/с.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;

— установить дворники на максимальную частоту работы;

— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;

— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;

— не останавливаться на обочинах.