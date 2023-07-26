Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% за год

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Вторую строчку рейтинга занял экспресс в Рязань — более 845 тыс. человек.
Комфортные экспрессы из Москвы идут в: Тулу, Калугу, Рязань, Владимир, Александров и Ржев. Кроме того, фирменные поезда курсируют по маршруту Москва — Дубна и Москва — Орехово-Зуево.
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