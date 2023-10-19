ВОЗ предупредила о негативном влиянии ИИ на здоровье

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала странам принять ряд мер по ограничению негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) на здоровье людей. Об этом гласит отчёт, размещённый на сайте организации.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ИИ, без сомнения, развивает отрасль медицины. Однако существуют и риски, например, неэтичный сбор личных данных, угрозы кибербезопасности, распространение дезинформации.
Если учесть все возможные риски и ввести меры по их устранению, лечение тяжёлых заболеваний с помощью искусственного интеллекта станет безопасным для пациента, отмечают в ВОЗ.
В отчёте организации подчёркивается, что необходимо при работе с кодами ИИ указывать национальность, пол и этническую принадлежность пациента, чтобы не произошло путаницы с данными.
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Анастасия Чинкова