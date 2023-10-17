«Возбуждение национальной розни»: Экономист Зубец назвал позорной новую купюру 1000 рублей

Фото: IStock/Fascinadora
Центробанк показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На купюре 1000 рублей появились Нижегородский кремль и Волга, на оборотной стороне изобразили башню Сююмбике с полумесяцем, а рядом православный храм без креста, который разорили ещё в советские годы и сейчас используют под музей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец раскритиковал дизайн купюры номиналом 1000 рублей. В эфире «Радио 1» он заявил, что это может способствовать возбуждению национальной розни.
При этом, экономист отметил дизайн пятитысячной купюры. Напомним, на нынешней купюре этого номинала на лицевой стороне изображены памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и набережная в Хабаровске. По мнению собеседника, образ графа негативно воспринимался в Китае, поэтому его решили убрать.
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«Храм без креста – это оскорбление и унижение, причем этот храм ниже башни в Казани с полумесяцем. Я не понимаю, куда смотрели наши руководители, которые отвечали за дизайн банкнот. Это откровенный позорный провал, рисовать такое нельзя. Понятно, что это возбуждение национальной розни. Как они теперь будут выкручиваться, я не понимаю. Кино про банкноты уже снято, оно уже пошло в народ, и те, кто захочет покачать Россию, этим воспользуются», — отметил он.
«Муравьев-Амурский негативно воспринимается в Китае, он считается одним из агрессоров. Мы ничего не подрисовываем под Китай, но травмировать их тоже не надо. У них есть большое количество отвязанных националистов, и давать пищу этим фрикам, которые на этой почве начнут раскручивать русофобию, не нужно», — заметил Алексей Зубец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова