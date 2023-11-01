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Возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 кадетов подмосковного училища

01 ноября 2023, 12:51
Фото: istockphoto/Caiaimage/Martin Barraud

Фото: istockphoto/Caiaimage/Martin Barraud

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 20 учеников кадетского класса училища в подмосковных Луховцах. По сообщению пресс-службы областного Следственного управления СК РФ, причиной стала ротавирусная инфекция.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что вечером 31 октября 20 воспитанников кадетского класса училища, расположенного в селе Дединово Луховицкого района, были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. Луховицкая городская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. По ее результатам при наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ
Запасы крымских водохранилищ снизились до 135 млн кубометров
01 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/VvoeVale

Запасы крымских водохранилищ снижаются из-за засушливой погоды. Об этом сообщают гидрологи крымского гидрометцентра, приводящие данные на начало ноября.
Отмечается, что в октябре в Крыму выпало недостаточное количество осадков для наполнения водоёмов. Это привело к сокращению запасов воды, которые составили 135 млн кубометров, что на 13 млн меньше показателей сентября. 

Согласно данным метеостанции Ай-Петри, недобор осадков составил 47%. В районе деятельности станции Ангарский Перевал недостаток оценивался в 60%.

Гибрологи оценивают сложившуюся ситуацию как неблагоприятную, посокльку большое количество водохранилищ и рек Крыма сильно обмелели. 

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#вода
#погода
#осадки
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В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
01 ноября 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Российский предприниматель Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил вернуться в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что приезд бизнесмена обратно в Россию не является чем-то необычным.
Представитель Кремля объяснил журналистам, что в возвращении Фридмана нет ничего из ряда вон выходящего, так как он — гражданин России и, как и любой гражданин, вправе уезжать из страны, затем возвращаться и жить в ней. Песков также отметил, что называть Михаила Фридмана олигархом неправильно. Он является предпринимателем, крупным бизнесменом.

Дмитрий Песков также добавил, что есть и другие бизнесмены, рангом поменьше, которые тоже то уезжают, то возвращаются. Это абсолютно нормальный процесс. Граждане России могут ездить по всему миру, но родина у них у всех одна, заключил пресс-секретарь президента.

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#бизнесмен
#россия
#израиль
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Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения
01 ноября 2023, 12:34

Фото: iStock/Pinkypills

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в приложении, с которым столкнулись пользователи старых версий программы. Об этом сообщили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка жаловались на проблемы с входом в приложение Сбербанка. При открытии всплывала информация о том, что приложение временно не работает. Представитель банка сообщал, что неполадки устраняются.

Позднее в компании отметили, что проводились технические работы, в результате которых пользователи необновлённой версии приложения столкнулись с трудностями. В настоящее время все версии приложения работают в штатном режиме.

Напомним, что 31 октября Сбербанк сообщил по повышении ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. 

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#сбербанк
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#пользователи
#компании
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Правозащитник раскрыл, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
01 ноября 2023, 12:29

Фото: IStock/megaflopp

Четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал «Радио 1», что нарушение прав россиян в области медицины – распространённая практика в России. По его словам, государство буквально «выдавливает» пациентов в платную систему здравоохранения.
«Медицина – такая сфера, где напугать пациента его диагнозом или несуществующим диагнозом вообще не сложно. В этой ситуации человек может отдать последние деньги, жить-то хочется. Все сделки в медицине и здравоохранении можно признать кабальными, так как они совершаются в момент, когда человек боится, у него нет автономии воли совершения сделки. То есть это с юридической точки зрения получается, что он зависим от организации и не может не заплатить», — сказал Александр Саверский.
Специалист напомнил, что по Конституции РФ вся медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях должна оказываться бесплатно. Однако существование полиса ОМС уже нарушает этот принцип. А за навязывание платных услуг в госучреждениях можно вовсе привлечь к уголовной ответственности.
«Сейчас я нахожусь в переписке с Минздравом, который считает, что у нас стандарты не обязательны к исполнению. А раз не обязательны, то можно делать, что у годно. Это грубейшее нарушение наших прав. Человек, конечно, может сходить в прокуратуру, но больше он в медицинскую организацию эту не придёт нормально. Вообще у нас есть 293 статья – халатность, 125 статья – оставление в опасности. Какие деньги, когда нужно оказать медицинскую помощь?» — заключил Саверский.
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#медицина
#деньги
#помощь
#омс
#нарушение
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Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
al Arabiya: свыше 500 иностранцев покинут Газу через КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/sanchezgrande

Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
Отмечается, что свыше 500 обладателей иностранных паспортов смогут попасть в Египет из Газы через КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что эвакуация иностранцев, а также раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством застопорилась из-за спорта между Египтом и палестинским движением ХАМАС, которые не могли договориться о размещении представителей ООН. Египетская сторона выступила за то, чтобы эвакуацией занимались именно наблюдатели из Организации. Позднее стало известно, что КПП всё-таки открыли для перемещения людей на территорию Египта. 

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#сектор газа
#эвакуация
#иностранцы
#египет
#конфликт
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Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице
01 ноября 2023, 10:56

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался воспитанник пермской футбольной школы Кирилл Кочетов. Он стал второй жертвой страшной аварии, в которую угодил автомобиль с четырьмя футболистами, ранее выступавшими за «Амкар».
Кириллу был всего 21 год, напоминает пресс-служба пермского клуба. Он, как и его товарищи, был воспитанником пермского «Амкара» и выступал, как и они, за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила на правах аренды. 

Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.

Кочетова на вертолете санитарной авиации доставили в Пермскую центральную областную больницу. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося футболиста и выразили готовность оказать любую посильную помощь его семье в этот тяжелый момент.

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#футболист
#машина
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Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении
В Сбербанке заявили, что уже работают над устранением сбоев в приложении
01 ноября 2023, 10:41

Фото: istock / Sitthiphong

Мобильное приложение банка Сбер у некоторых пользователей перестало работать. При входе в приложение всплывает информационное окно, что приложение временно не работает. Об этом сообщает Frank Media.

В приложение не могут зайти с iPhone и смартфонов на операционной системе Android. Пользователи приложения начали жаловаться на некорректную работу примерно с 8 утра.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его», — пишет в приложении Сбер.
Также, некоторые пользователи пожалось, что у них пропали все активные карты и приложение советует им оформит новые. 

Кроме того, по данным сервиса Downradar, отслеживающем сбои в работе сайтов и приложений, отображает более 200 жалоб по состоянию на 10:30 по московскому времени. 

«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», - подтвердил информацию сотрудник поддержки в беседе с журналистом РИА Новости.
Ранее в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что в России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мобильное приложение
#окно
#сбербанк
#карты
#приложения
#онлайн
#пользователи
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В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»
01 ноября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба АНО «АртМастерс»

В России стартовал отборочный тур индивидуальных и командных соревнований между сборными федеральных округов чемпионата творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «кино». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодёжи и молодых специалистов в сфере киноиндустрии, привлечение новых работников на региональные киностудии, снижение оттока перспективной молодёжи из регионов, а также развитие кинематографа в разных субъектах РФ.

В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск. 

Победители конкурса получат гранд на производство полнометражной кинокартины. 

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#кино
#чемпионат
#конкурс
#молодёжь
#регионы
#поддержка
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Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» пройдет с 1 по 10 декабря
01 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

С 1 по 10 декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», посвященная Международному дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Акция направлена на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. По вопросам проведения акции обращаться к координатору данного мероприятия – Беляевой Наталье Павловне, тел. 8 (926) 863-86-19, test@social-tech.ru.

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