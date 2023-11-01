Возбуждено уголовное дело по факту отравления 20 кадетов подмосковного училища

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 20 учеников кадетского класса училища в подмосковных Луховцах. По сообщению пресс-службы областного Следственного управления СК РФ, причиной стала ротавирусная инфекция.
Уточняется, что вечером 31 октября 20 воспитанников кадетского класса училища, расположенного в селе Дединово Луховицкого района, были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками отравления. Луховицкая городская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. По ее результатам при наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Александр Бойцов