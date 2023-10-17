Воздух Подмосковья в октябре оказался самым чистым с начала осени

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье воздух в октябре остаётся самым чистым с начала осени. Такие данные привели в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
За семь последних дней мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга 17 раз выезжали для оценки качества атмосферного воздуха в регионе.
Во всех случаях, по его словам, концентрации составили от 0,2 до 0,4 предельно допустимых норм. Аналогичные данные поступили со стационарных постов, установленных в городских округах. С начала осени это самая позитивная картина недели по качеству воздуха, подчеркнул министр.
Фирсов добавил, что количество стационарных постов, установленных в Подмосковье, увеличилось до 374. Система экологического мониторинга охватывает 57 городских округов.
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«Пробы отбирали в 39 точках – в городских округах Ленинский, Коломна, Егорьевск, Химки, Лобня, Солнечногорск, Щелково, Истра, Краснознаменск, Балашиха, Люберцы, Подольск, Сергиево-Посадский и Воскресенск. Специалисты проанализировали концентрацию 32 основных загрязняющих веществ», – сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Фирсов добавил, что количество стационарных постов, установленных в Подмосковье, увеличилось до 374. Система экологического мониторинга охватывает 57 городских округов.
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Лора Луганская