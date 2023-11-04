Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на «Щелкунчик»

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В Москве у здания Большого театра собралась очередь людей, желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик», сообщает телеканал «Москва 24».
В сюжете говорится, что охрана театра организовывает движение людей в очереди и выдает им специальные браслеты, которые фиксируют место в очереди к кассам.
Корреспондент телеканала отмечает, что количество желающих приобрести билеты на спектакль по балету «Щелкунчик» продолжает расти, даже несмотря на позднее время. Многие из них пришли к театру уже с утра.
Пресс-служба Большого театра ранее объявила, что предварительная продажа билетов на представление балета начнется по специальному графику с 4 ноября. Это решение было принято в связи с высоким спросом на этот спектакль.
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Корреспондент телеканала отмечает, что количество желающих приобрести билеты на спектакль по балету «Щелкунчик» продолжает расти, даже несмотря на позднее время. Многие из них пришли к театру уже с утра.
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Артем Кузьмин