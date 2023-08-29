Возможность проверки подлинности товаров появилась на портале «Госуслуг»

Фото: istockphoto/Drazen Zigic
В приложении «Госуслуги» теперь есть возможность проверить подлинность товара, а также его срок годности, вес или объем продукта и название производителя. Для этого нужно лишь отсканировать специальный знак на упаковке.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В сообщении уточняется, что для сканирования в приложении теперь есть специальная кнопка «Госкан». Нажав на нее, можно будет также увидеть фотографию товара для сравнения.
В зависимости от результатов сканирования, приложение выдаст один из трех возможных результатов. Зеленый статус означает, что с товаром все в порядке, никаких нарушений или несоответствий не выявлено. Серый цвет будет означать, что товар уже был продан ранее или что в нем наличествуют какие-либо несоответствия в описании. В этом случае можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак». Красный статус покажет то, что товар не прошел проверку на подлинность, либо выявлены какие-то другие нарушения, например, истек срок годности.
В настоящее время с помощью встроенного сканера на «Госуслугах» можно проверять лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки. В ближайшее время к этому списку добавится алкогольная продукция.
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В зависимости от результатов сканирования, приложение выдаст один из трех возможных результатов. Зеленый статус означает, что с товаром все в порядке, никаких нарушений или несоответствий не выявлено. Серый цвет будет означать, что товар уже был продан ранее или что в нем наличествуют какие-либо несоответствия в описании. В этом случае можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак». Красный статус покажет то, что товар не прошел проверку на подлинность, либо выявлены какие-то другие нарушения, например, истек срок годности.
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Александр Бойцов