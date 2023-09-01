Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья

Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 8 (498) 602 32 20.

Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.

«Мы всегда открыты для обращений. Наши сотрудники все дни выборов будут принимать звонки по телефону. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан и готовы оказать помощь и дать консультации», — сказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.