Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации: 8 (498) 602 32 20.
Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
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«Мы всегда открыты для обращений. Наши сотрудники все дни выборов будут принимать звонки по телефону. Это профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан и готовы оказать помощь и дать консультации», — сказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
В Одинцово открылся ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ‑2023.
Семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово.
Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ.