Возобновлено движение автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь

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После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе, сообщил глава региона в своем телеграмм-канале. В радиусе 5 км от места происшествия были эвакуированы люди.
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