В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании

Фото: Общественная палата Московской области
«В текущем избирательном цикле в Московской области пройдёт 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора Московской области в сентябре. Нам, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса. Современные цифровые технологии обеспечивают безопасность, анонимность и легитимность голосования. Наблюдателям будут известны только общедоступные цифры о том, сколько участников ДЭГ подали заявление, сколько получили бюллетени, сколько проголосовало. Всё остальное — это полноценно анонимная зона, доступ к которой есть только у самого избирателя, имеющего подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и использующего данную возможность», — рассказывает член Общественной палаты Московской области, член Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами Константин Куракин.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование — это новый, современный, удобный способ голосования.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
Читайте также:
Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023.
Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.