В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в детском конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей»: до окончания приёма заявок остаётся месяц.

На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 1,5 тысяч заявок, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.

Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

Результаты конкурса будут объявлены в сентябре, а все призеры и победители будут отмечены дипломами и получат ценные призы.

Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.

Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112».