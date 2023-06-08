Впервые в истории состоялся рейс Магадан — Сан-Франциско

Фото: Фотобанк Московской области
Republic World: индийская авиакомпания организовала рейс из Магадана в Сан-Франциско
Впервые в истории состоялся рейс из Магадана в американский Сан-Франциско, организацией полёта занимался перевозчик Air India. Об этом стало известно Republic World.
Известно, что поломка самолёта стала причиной того, что часть пассажиров, улетающих в США застряли в Магадане.
Рейс состоялся в 2:27 по московскому времени.
Ранее в Сети появилось видео с туристами из Индии, ночевавшими в Магадане после аварийной посадки самолета. Пассажиров экстренно приземлившегося в Магадане рейса AirIndia, направляющегося из Индии в США, поселили в спортзале местной школы. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Baza.
Известно, что поломка самолёта стала причиной того, что часть пассажиров, улетающих в США застряли в Магадане.
«Всем оказывается максимальная помощь на земле с оформлением формальностей и другая необходимая поддержка», — говорится в материале.
Рейс состоялся в 2:27 по московскому времени.
Ранее в Сети появилось видео с туристами из Индии, ночевавшими в Магадане после аварийной посадки самолета. Пассажиров экстренно приземлившегося в Магадане рейса AirIndia, направляющегося из Индии в США, поселили в спортзале местной школы. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Baza.
Андрей Гаврилов