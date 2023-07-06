Врач Дихтярь заявила о расширении рынка наркотиков из-за медицинской реформы Украины

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Главный врач Центра психиатрической и наркологической помощи Запорожской области Алена Дихтярь выразила опасение относительно активизации черного рынка наркотиков на Украине, передает РИА Новости.
Она отметила, что из-за отсутствия адекватного надзора и контроля, эти инициативы способствовали росту черного рынка наркотиков в стране. До введения этих программ, как она утверждает, свободное распространение наркотических средств было недостижимо.
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Артем Кузьмин