Врач Эдигер заявил об опасности от сброса вод с «Фукусимы»

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Врач и патологоанатом Александр Эдигер заявил, что сброс вод с «Фукусимы», разрешённый властями Японии, может иметь очень печальные последствия для людей и экологии.
«При употреблении зараженной рыбы у людей происходит внутреннее облучение, которое опаснее внешнего. Радиоактивные изотопы будут концентрироваться в отдельных органах, например, в печени или кишечнике. Но, в первую очередь, пострадают иммунная и нервная системы. Затем начнется формирование предопухолевых и опухолевых процессов», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева