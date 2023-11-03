Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины

Фото: iStock/triocean
Седина в большинстве случаев не представляет угрозу для здоровья, даже если появляется рано. Однако, иногда она может служить симптомом определенных заболеваний или быть следствием экологических проблем, заявил врач-эндокринолог Юлия Сидоркина в интервью «Газете.Ru».
Сидоркина отметила, что появление седых волос в основном связано с естественными процессами старения, так как с возрастом организм вырабатывает все меньше меланина. Обычно первая седина проявляется в возрасте 25–30 лет.
Тем не менее, ранняя седина может иногда быть связана с различными заболеваниями. Среди таких причин врач назвала гормональные нарушения, такие как проблемы с щитовидной железой или гипофизом, а также заболевания пищеварительной системы и аутоиммунные заболевания. Кроме того, дефицит различных витаминов и микроэлементов, таких как цинк, медь, железо, кальций, витамины группы В (особенно витамин В12) и витамин D, может спровоцировать появление седины.
Интересно, что беременность, период лактации, стресс и синдром хронической боли также могут влиять на внешний вид волос. Например, стресс вызывает высвобождение в кровь гормонов кортизола и адреналина, что может привести к сокращению сосудов, ухудшению кровообращения и питания волосяных фолликулов, что в свою очередь способствует появлению седых волос. Также врач отметила, что прием некоторых лекарственных препаратов может воздействовать на обмен витаминов и микроэлементов, что также может спровоцировать изменения в цвете волос.
Читайте также:
Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой
Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени
Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти
Тем не менее, ранняя седина может иногда быть связана с различными заболеваниями. Среди таких причин врач назвала гормональные нарушения, такие как проблемы с щитовидной железой или гипофизом, а также заболевания пищеварительной системы и аутоиммунные заболевания. Кроме того, дефицит различных витаминов и микроэлементов, таких как цинк, медь, железо, кальций, витамины группы В (особенно витамин В12) и витамин D, может спровоцировать появление седины.
Читайте также:
Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой
Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени
Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти
Артем Кузьмин