Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины

Седина в большинстве случаев не представляет угрозу для здоровья, даже если появляется рано. Однако, иногда она может служить симптомом определенных заболеваний или быть следствием экологических проблем, заявил врач-эндокринолог Юлия Сидоркина в интервью «Газете.Ru».