Врач Кондрахин рассказал о смертельной опасности хранения овощей в погребе

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Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что любое растение, которое хранится в погребе, представляет серьезную опасность для организма человека, однако все дело в количестве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, зачастую большой объем овощей, фруктов и ягод находится в маленьком пространстве, в результате чего продукты забирают весь кислород, а в помещении становится нечем дышать.
Врач порекомендовал установить специальные электронные датчики в погребе, сигнализирующие о накоплении большого количества CО2. Он также отметил необходимость присутствия вентиляции в помещении, которая позволит устранить все признаки гниения картофеля.
Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.
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«Картошка — это живое растение, которое выделяет CО2. Так как этот газ «тяжелый» и не имеет запаха, мы его не чувствуем. Спускаясь в подвал, где нет кислорода, человек начинает терять сознание и погибает в течение нескольких минут», — цитирует Кондрахина «Вечерняя Москва».
Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.
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Екатерина Коршунова