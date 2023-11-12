Врач назвал способы пережить магнитную бурю

Собаки имеют гораздо более короткую продолжительность жизни по сравнению с людьми, и чтобы неумышленно не сократить ее еще более, владельцам важно уделять внимание правильному питанию, регулярной вакцинации и контролю за активностью своих питомцев, подчеркнул президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что для поддержания здоровья и долгой жизни собаки важны сбалансированное питание, комфортные условия обитания и правильный уход.



Голубев также выразил обеспокоенность действиями некоторых владельцев, которые, не следят за питанием и не заботятся о своих питомцах. Это может привести к преждевременной смерити животного, уверен эксперт.